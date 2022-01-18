Rusya, İran ve Çin Basra Körfezi'nde ortak tatbikat düzenleyecek

Rusya, İran ve Çin'in ortak deniz tatbikatı düzenleyeceği açıklandı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Cagaryan, daha önce RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada, üç ülkenin 2021 sonu veya 2022 başında Basra Körfezi'nde ortak CHIRU donanma tatbikatı düzenleyeceğini söylemişti. Cagaryan, bu tatbikatların amacının uluslararası gemi seferlerinin güvenliğini sağlamak ve deniz korsanlarına karşı mücadele etmek oluğunu ifade etmişti.

RIA Novosti'nin aktardığına göre, tatbikatı duyuran Rusya Pasifik Donanmasına bağlı Nahimov Muhafızlar Düzeni ve Varyag kruvazörleri, Amiral Tribut destroyeri ve Boris Butoma tankeri önceki İran'ın Çabahar limanına demirledi.

Rusya Pasifik Donanması'nın açıklamasında, "Limanda, Rus Donanması'nın resmi delegeleri, Rusya, İran ve Çin gemilerinin ortak deniz tatbikatına katılmasını görüşmek üzere planlanmış konferansa katılacak" denildi.