Rusya ile Çin enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal paraya geçiyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretinin bu yıl parasal olarak yüzde 64 arttığını belirterek, “Rusya ve Çin, enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre; Rossiya-24 televizyonuna açıklamada bulunan Novak, Rusya ile Çin arasındaki enerji ticaretine ilişkin “Petrol, gaz, kömür ve elektrik enerjisi sanayisini kapsayan enerji sektöründeki ticaret hacmimiz bu yıl parasal olarak yüzde 64, fiziksel olarak da yüzde 10 arttı” dedi.

Novak, “İki ülke enerji sevkiyatı ödemelerinde ulusal para birimlerine geçiyor. Çin'den ekipman sevkiyatı dahil karşılıklı ödemelerde de ruble ve yuan ödemelerine geçiyoruz” yorumunu yaptı.

Novak, ayrıca Gazprom ve Çin arasındaki doğal gaz sevkiyatı ödemelerinin halihazırda ruble ve yuan cinsinden yapıldığına vurgu yaptı.