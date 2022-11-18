FBI'dan 'gayriresmi karakol' açıklaması: 'Bu merkezlerin varlığının farkındayız'

Çin'in ABD'de 'gayriresmi polis merkezleri' kurduğunu iddia eden ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, söz konusu durumun egemenliği ihlal ettiğini, adli ve kolluk kuvvetleri iş birliği süreçlerini engellediğini söyledi.

Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi oturumunda konuşan Wray, FBI'ın söz konusu duruma ilişkin yasal çerçeveyi araştırdığı aktardı.

ABD makamlarının, Çin hükümetinin ABD'deki Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e muhalif isimleri "takip, taciz, gözetleme ve tehditlerde bulunduğuna" dair çok sayıda yasal süreç başlattığını söyleyen Wray, "Bu merkezlerin varlığının farkındayız. Bundan son derece endişeliyim" ifadesini kullandı.

Wray, bu merkezlerin açıldığı tek ülke olmadıklarını öne sürerek, bunun gerçek bir sorun olduğunu ve bunu diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla da paylaştıklarını kaydetti.

ABD makamlarınca, ekim ayında 7 Çin vatandaşına ülkedeki Çin muhaliflerine "takip, taciz, gözetleme ve tehditlerde bulunmak" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. (AA)