KDHC'nin füze denemesi sonrası ABD'den 5 ülkeyle acil toplantı

ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) bugün fırlattığı belirtilen kıtalar arası balistik füze (ICBM) sonrası acil toplantı düzenledi.

Japon hükümetinin açıklamasına göre, liderler, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) Zirvesi marjında bulundukları Bangkok'ta bir araya geldi.

Acil toplantıya Japonya'dan Başbakan Kişida Fumio, ABD'den Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Güney Kore'den Başbakan Han Duck Soo katıldı.

Beyaz Saray yetkilisine göre, görüşmeye Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katıldı.

KDHC'nin bu yılki 34. füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, KDHC'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de ICBM fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 11.23'te füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan ve yaklaşık 1000 kilometre seyreden füzenin 6 bin kilometre irtifaya erişebildiği kaydedilmişti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, ülkesinin söz konusu füzeyi imha etme emri vermediğini bildirmişti.

Japon Devlet Televizyonu NHK, Pyongyang yönetiminin bu yıl 34. kez füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.