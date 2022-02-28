Rusya ile Çin arasında büyük doğalgaz anlaşması

Rusya enerji şirketi Gazprom yaptığı açıklamada, Çin ile yıllık 50 milyar metreküplük tedarik sağlayacak Sibirya-2 boru hattının geliştirilmesi için anlaşma yapıldığını açıkladı.

Gazprom'un boru hattı Moğolistan üzerinden Çin'e ulaşacak. Gazprom'un baş yetkilisi Aleksey Miller, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Sainbuyangiin Amarsaikhan ile boru hattı geçiş anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Gazprom: Avrupa yaz döneminde depoladığı gazı tüketti

Sputnik'in haberine göre, Gazprom Avrupa’nın yaz aylarında pompalanan gazın tamamını tükettiğini, Avrupa'nın yeraltı depolarındaki doluluk oranının yüzde 29,5 seviyesinde olduğunu açıkladı. Gazprom yaptığı açıklamada, "Almanya’daki yeraltı depolama tesisleri şimdiden yüzde 70.6, Fransa’dakier ise yüzde 77.1 oranında boşaldı" dedi. Gas Infrastructure Europe’un kaynak gösterildiği açıklamaya göre, Avrupa’daki depolardaki aktif gaz hacmi geçen yılki seviyesinden yüzde 21,5 daha az olduğu belirtildi.