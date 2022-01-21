Rusya iki bölgenin bağımsızlığını görüşecek

Rusya Federasyonu Parlamentosu önümüzdeki hafta içinde yapacağı değerlendirmelerde Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanımayı gündem edecek.



Reuters'den Andrew Osborne haberine göre, Devlet Duması sözcüsü Vyaçeslav Volodin, Ukrayna gündemiyle Cenevre gerçekleşmekte olan Rusya-ABD Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak açıklamalarda bulundu.



Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu tarafından tanınmasının Ukrayna gündemine dair Rusya'nın atacağı önemli bir adım olacağı yönünde iddialar gündeme geliyor.



Volodin, bölgede yaşayan 600 bin Rus pasaportuna sahip vatandaşa dikkat çekerken NATO'nun Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını savundu.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) milletvekilleri, Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren karar tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma’ya sunmuştu.