Rusya: İdlib’de Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib’de Heyet Tahrir el-Şam örgütünün karargahına hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında, “Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri, 21 Ağustos günü, Heyet Tahrir el-Şam terörist örgütünün İdlib şehrinin 4 km güneybatısındaki Bekfalun yerleşiminde bulunan idare merkezine saldırı düzenledi. Aralarında, Lazkiye ilinin kuzeyinde Suriye hükümet birliklerinin konuşlandırıldığı noktalara son saldırıların organizasyonundan ve uygulanmasından sorumlu birkaç üst düzey saha komutanı dahil 17 militan yok edildi” ifadesini kullandı.

Yasa dışı silahlı oluşumların komutanlarına, Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine ve sivil altyapı tesislerine saldırılara son verme çağrısında bulunan Kulit, provokasyonların devam etmesi durumunda yasa dışı örgütleri yok etmeye yönelik hassas hava saldırılarının süreceğini söyledi.