Rusya, hokey maçına Sovyetler Birliği formasıyla çıktı

Rusya buz hokeyi milli takımı, Finlandiya ile oynadığı milli maça 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (CCCP)' formasıyla çıktı.

2021 Channel One Cup karşılaşmasında, Moskova’da Rusya ile Finlandiya’nın karşı karşıya geldiği maçta, Rus Milli Takımı buza, hokey milli takımının 75. yılını kutlamak için kırmızı-beyaz ve göğsünde ‘CCCP’ yazılı forma ile çıktı.

Bilindiği üzere, Sovyet milli buz hokeyi takımı 1954 ile 1991 yılları arasında dünya ve olimpiyat şampiyonalarında boy göstermiş, çok önemli başarılar kazanmıştı.