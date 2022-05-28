Rusya hipersonik seyir füzesi denemesi yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Amiral Gorshkov fırkateyninden ateşlenen "Zirkon" hipersonik seyir füzesi Barents Denizi'ndeki bir hedefi başarıyla vurdu. Füzenin yaklaşık bin kilometre uzaktaki bir hedefi başarıyla vurduğu kaydedildi.

Bakanlığın füzenin fırlatıldığı anlara ait yaptığı paylaşımında, “Füzenin fırlatılması yeni silah testinin bir parçasıdır” denildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil silah sistemlerinin bir parçası olarak tanımlamıştı.

Rusya geçtiğimiz yıl, savaş gemilerinden ve denizaltılardan Zirkon füzeleri fırlatmıştı. Hipersonik silahların, ses hızından (343,2 metre/saniye) 9 kat daha hızlı hareket edebildiği belirtiliyor.