Rusya heyeti başkanı: Yarınki toplantıda ateşkes gündeme gelecek

Rusya ile Ukrayna arasında Pazartesi günü başlayan müzakerelerin ikinci turunun yarın Belarus'un Polonya sınırındaki Belovejskaya Puşa Ormanı'ndaki sarayda yapılması bekleniyor.

Rusya heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy müzakerelerin ikinci turunda ateşkesin gündeme geleceğini söyledi.

TASS haber ajansı Rus ordusunun Ukrayna müzakere heyetinin bölgeye varması için güvenlik koridoru sağladığını duyurdu.

Medinskiy yaptığı açıklamada, "Rusya heyeti olarak ilk toplantıda Rusya Federasyonu'nun bir dizi önerilerini sunduk. Görüşmelerimizi sürdürme kararı aldık. Ukrayna delegasyonu Belovejskaya Puşa'da görüşme kararını onayladılar. Bildiğim kadarıyla Ukrayna heyeti Kiev'den ayrıldı ve şu anda yolda. Yarın onları da bekliyoruz. Belarus topraklarındaki güvenliği Belarus özel kuvvetleri sağladı. Ayrıca ordumuz (Ukrayna'daki Rus ordusu) Ukrayna çevresinde hareket etmeleri için güvenlik koridoru sağlıyor" dedi.