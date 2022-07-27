Rusya: Herson'a tedarik sürüyor

Rusya'nın ele geçirdiği Herson'da kurduğu 'bölgesel askeri-sivil yönetim' başkanı Kirill Stremousov, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Herson Bölgesi'ndeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından periyodik olarak bombalanan kuvvetlerin takviye edildiğini söyledi.

Ukrayna güçleri, Kiev'in konrolünü kaybettiği Herson'da geçtiğimiz hafta Dinyeper üzerindeki tek geçiş olan Antonovskiy köprüsünü bombalamaya başlamıştı. Ukrayna tarafı bugün köprünün yıkıldığını açıkladı.

Ukrayna, Rusya'nın ele geçirdiği Novaya Kahovka şehrini 11 Temmuz'dan bu yana aktif olarak bombalıyor.