Rusya Güvenlik Konseyi: Küresel çatışmaya karşı tek garanti, Rusya’nın zaferidir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Batı ülkeleri dünyayı küresel savaşa itiyor. Küresel çatışmaya karşı tek garanti, Rusya’nın tam ve nihai zaferidir" dedi.

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Medvedev, "Rusya kazanmıyorsa Ukrayna kazanıyor demek. Ukrayna’nın savaştaki amacı olarak daha önce ona ait tüm toprakları geri almak olarak gösteriliyor. Yani onları Rusya’dan koparmak. Bu, devletimizin varoluşuna yönelik bir tehdit ve mevcut Rusya’nın dağılması demek” ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun Rusya’nın nükleer caydırma politikasının 19. maddesini devreye sokmak için doğrudan bir neden olduğunu ifade eden Medvedev, "Bu durumda, nükleer çatışmayı kim planlıyor? Bu nükleer dünya savaşını doğrudan kışkırtmak değil de nedir?” diye yazdı.