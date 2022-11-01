'Rusya ve İran ticaretteki engelleri kaldırmaya karar verdi'

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya-İran Hükümetler Arası Komisyonu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Söz konusu olan üçüncü ülkelerin sınırındaki engelleri azaltmak. İran ve AEB arasında serbest ticaret bölgesiyle ilgili anlaşmayı en kısa zamanda imzalama konusunda mutabakata vardık” dedi.

İran ve Rus şirketler arasında makine, otomobil ve uçak yapımı alanlarında “ortak işletmelerin organizasyonu” ile ilgili anlaşmaların uygulamada olduğu anımsatan Novak, bu anlaşmalar kapsamında ilgili bileşenlerin tedarikinin olacağını kaydetti.

Rusya, Kuzey Akım’ı incelemeye başladı

Başbakan Yardımcısı, Rus uzmanların, eylülde patlamaların meydana geldiği Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hatlarında inceleme çalışmalarına başladığını anlattı.

Henüz resmi belgelerin olmadığını belirten Novak, “İnceleme daha sürüyor. Elbette olay yerinden direk Gazprom yönetimine bildiriyor. Sanırım bazı bilgiler var ama söyleyemem. Çalışmalar her gün devam ediyor, işe yeni başladılar” ifadesini kullandı.