Rusya, güvenlik garantisi teklifini ABD’ye iletti

Rusya, ABD ve NATO’ya kendisine yönelik güvenlik garantilerini içeren teklifleri ABD’li temsilcilere iletti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya’ya yönelik çeşitli güvenlik garantilerinin yasal zemine oturtulmasını öngören, ABD ve NATO’ya yönelik tekliflerin ABD’li temsilcilere iletildiğini bildirdi.

Moskova'nın bu konuda müzakerelere derhal başlamaya hazır olduğunu vurgulayan Başkan yardımcısı, Rus liderin ABD ve diğer NATO ülkelerinin buna olumlu yanıt vereceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan dün ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre taraflar, "ABD ve NATO'nun Avrupa'daki askeri-politik durumu lehlerine değiştirmeye yönelik devam eden girişimleri ışığında" güvenlik garantileri konusunu görüştüler.

Üst düzey diplomat, Dışişleri Bakanlığı binasında yaklaşık 40 dakika kaldı.

Güvenlik belgesinin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.