Rusya genelinde savaş karşıtı protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı

Rusya'da 49 kentte savaş karşıtı eylemler düzenlenirken 2 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Ülkenin doğusundaki liman kenti Vladivostok ve Sibirya'daki İrkutsk da dahil olmak üzere birçok kentte eylemler düzenlendi.

Rusya menşeli RT'ye göre Moskova'da gözaltı sayısı bin 700'ü buldu.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısının başlamasından bu yana savaş karşıtı protestolarda 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı.

RT, St.Petersburg'da 700'e yakın kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan savaşa karşı eylemler diğer eski Sovyet ülkelerinde de ses buldu. Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da düzenlenen protestoya yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Almatı'daki eylemlerde protestocular Vladimir Lenin'in heykelinin eline mavi ve sarı balonlar tutuşturdu.

Öte yandan Rusya'nın genelinde Putin'e yönelik desteğin savaşla birlikte arttığı yönünde anket sonuçları mevcut.

VsTIOM'a göre, 27 Şubat'ta sona eren haftada Putin'e destek yüzde 70'e yükseldi. Başka bir kamuoyu yoklama kurumu olan FOM'un sonuçlarına göreyse Putin'e destek savaşın ilanıyla yüzde 7 artarak yüzde 71'e çıktı.