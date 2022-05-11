Rusya Gazprom'un eski yan şirketlerine yaptırım kararı aldı

Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, Avrupa ve ABD'den yaptırım kararları gelirken Rusya da misilleme yaptırım kararları almaya devam ediyor. Rusya'nın bugün yayınladığı yeni misilleme yaptırım kararlarında, daha öncesinde Gazprom'un yan şirketleri olması dikkat çekti. Rusya, Yamal-Avrupa doğalgaz boru hattının Polonya bölümünün sahibi olan Polonyalı şirket EuRoPol Gaz S.A.'ya da yaptırım uyguladı.

Gazprom Germania misillemenin hedefinde

Rusya'nın Interfax Haber Ajansı'nın haberine göre, misilleme yaptırımlara tabii olacak şirketlerin Polonyalı boru hattı sahibi EuRoPol Gaz, Gazprom Germania ile İsviçre, Macaristan, İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Benelüks (Belçika, Hollanda, Lüksemburg) bölgesi, ABD, İsviçre, Romanya ve Singapur'daki 29 diğer Gazprom Germania yan kuruluşundan oluştuğu açıklandı.

Rusya'dan yapılan resmi açıklamadaysa, Rusya Maliye Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine hükümetin, ilgili kişilerin listesini genişletebileceği veya listede yer alan şirketlere yaptırım altındaki kişilerle belirli işlemler yapmaları için geçici izinler verebileceği belirtildi. Rusya bugün alınan kararda, toplamda 31 kuruluşa daha yaptırım kararı almış oldu.

Polonya'nın Gazprom'a yaptırım uygulaması tetikleyici oldu

Nisan ayı sonlarında Polonya, Gazprom'a yaptırım kararı almıştı. 2 bin kilometreyi aşan ve Avrupa'ya doğalgaz arzının önemli bir kısmını da sağlayan Yamal boru hattının 683 kilometresi Polonya'dan geçmekte. Boru hattının Polonya'daki yükleyicisi konumunda olan EuRoPol Gaz'ın hisselerinin yüzde 45'iyse Gazprom'a aitti. Polonya'nın yaptırım kararı, Rusya'nın misillemesinin tetikleyicisi oldu.

Reuters'ın haberine göre, Almanya Maliye Bakanlığı, Rusya'nın Gazprom Germania ile ilgili duyurusunu incelediklerini ancak henüz ayrıntıya sahip olmadıklarını açıkladı. Bakanlık, gaz arzının devamlılığını şu anda garanti altında olduğunu ve sürekli kontrol edildiğini açıkladı.