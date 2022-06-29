Rusya gazı keserken Avro Bölgesi'nde resesyon bekleniyor

Morgan Stanley ekonomistleri Rusya’dan enerji tedarikinin azalmasıyla birlikte Avro Bölgesi'nde dördüncü çeyrekte "hafif bir resesyon" yaşanmasını beklediklerini belirttiler.

BloombergHT'nin haberine göre Çarşamba günü yayımlanan raporda, aralarında Jens Eisenschmidt’in bulunduğu ekonomistler ekonominin önümüzdeki iki çeyrek boyunca daralacağını belirterek gelecek yılın ikinci yarısında ise artacak yatırımlarla tekrar büyüyeceğini kaydetti.

“Görünüme dair riskler yoğunlaştı” ifadelerini kullanan ekonomistler Avrupa Merkez Bankası’nın görünümün iyileşmesi durumunda Eylül ayında artışları durdurabileceğine dair açıklamaları ve ekonomide yavaşlamaya rağmen yaşanan yüksek enflasyonla birlikte bankanın bu yıl faizleri her toplantıda 75 baz puan artırmasını beklediklerine vurgu yaptı.