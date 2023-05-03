Rusya: Finlandiya'daki konsolosluğumuza saldırı düzenlendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Finlandiya'nın Åland Adaları'nda bulunan Rusya Konsolosluğu'na saldırı düzenlendiğini bildirerek, Rusya'nın Helsinki Büyükelçiliği'nin Finlandiya hükümetine tedbir alınması yönünde çağrı yaptığını açıkladı.

Saldırının 1 Mayıs'ın erken saatlerinde gerçekleştiğini kaydeden Zaharova, bir grup saldırganın konsolosluk bölgesinde patlayıcı cihaz ve diğer maddeler fırlattığını söyledi.

Zaharova, "Rusya, Finlandiya'dan yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirmesini ve konsolosluk bölgesini ihlal ve hasardan korumasının yanı sıra bölgede huzurun bozulmasını ve konsolosluğun itibarının zedelenmesini önlemesini bekliyor" dedi.