Rusya Federal Uzay Ajansı, Antakya'nın yeni uydu görüntülerini paylaştı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Türkiye'de depremin Hatay'ın Antakya ilçesindeki etkisinin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayınladı.
Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.
Türkiye'nin güneydoğu bölgelerinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamayla birlikte Kanopus-V uydusundan çekilen ve Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımın büyüklüğünü gösteren yeni görüntüler paylaşıldı.