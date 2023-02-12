'Gezi’nin kenti Antakya bunu hak etmiyor'

Depremlerden en çok etkilenen yerleşimlerin başında Hatay Antakya geliyor. Ciddi bir yıkımın yaşandığı Antakya’da iş makinaları, yeni rant fırsatları için yeniden imar etmek için sıraya sokulmuş bekletiliyor.

Enkazda kurtarma çalışmaları sürerken iş makinalarının bazı enkazları kaldırmaya başlamasına Antakya halkı tepki gösteriyor. Haziran direnişinde katledilen Abdullah Cömert, Ahmet Atakan ve Ali İsmail Korkmaz’ın memleketi olan Antakya’da halk bir yandan depremin şokunu yaşarken bir yandan da oldukça tedirgin. Antakya’nın belleğinin ve kültürünün, daha fazla rant ve kâr uğruna “yeniden imar” faaliyetleri ile yok edilmek istenildiğini belirtiyorlar.

Haziran direnişinde yitirdiğimiz üç gencin resminin çizili bulunduğu ve yakında iş makinaları ile yıkılacak duvarı görüntüleyen soL ekibine yaklaşan Antakyalı Memduha Rende, Gezi’den depreme kentin sahip çıktığı belleği, mücadelesi ve kültürünü, depremin şoku devam ederken soL’a anlattığı birkaç hatırası ile özetledi.