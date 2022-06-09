Rusya: Ermenistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinden memnunuz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ziyareti ardından Ermenistan'ı da ziyaret etti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile basın toplantısı gerçekleştiren Lavrov, "Erivan ile Bakü arasındaki barış anlaşmasına yardım etmeye ve bölgenin hala karşı karşıya olduğu insani sorunları çözmeye hazır olduğumuzu yineledik. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda nihai anlaşmalara varılacağına dair şüphe yok" dedi.

Lavrov, Azerbaycan ile Ermenistan arasında demiryolu güzergahlarının belirlendiğini, karayolları sorunu için müzakerelerin de sona ermek üzere olduğunu söyledi. Lavrov, süreç sonunda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki toprak egemenliği konusunda bir belirsizlik kalmayacağını açıkladı.

'Normalleşme sürecinden memnunuz'

Türkiye-Ermenistan ilişkilerine de değinen Lavrov, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, genel olarak bölgesel durumu iyileştirmeye yardımcı olmalı" dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Türkiye'den üst düzey yetkililerin ilişkileri normalleştirmeye, diplomatik ilişkiler kurmaya ve Ermenistan sınırını yeniden açmaya hazır oldukları yönündeki açıklamaları duymaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.