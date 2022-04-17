Rusya: Erdoğan'ın talebi üzerine Türk camisindeki esirleri kurtardık

Rusya Savunma Bakanlığı İgor Konaşenkov, Ukrayna kenti Mariupol’de kuşatılan ve tamamen abluka altına alınan Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı birliklere gönüllü olarak silah bırakmalarının ve teslim olmalarının teklif edildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Konaşenkov, Kiev'in bu yöndeki müzakereleri yasakladığını kaydederek, teslim olmak isteyen Ukrayna askerleri ve paralı askerlerin vurulması talimatı verdiğini belirtti.

'Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Türk camisindeki esirleri kurtardık'

Konaşenkov, “Mariupol’ün kurtarılmasına yönelik taarruz faaliyetleri sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi doğrultusunda, 16 Nisan’da Primorskiy bölgesinde Ukraynalı Naziler tarafından Türk camisinde tutulan esirlerin kurtarılmasına yönelik özel bir operasyon gerçekleştirildi” dedi.

Konaşenkov, Rus güvenlik güçleri tarafından camideki abluka kırılırken, aralarında paralı askerlerin de bulunduğu 29 militan öldürüldüğünü ifade etti.