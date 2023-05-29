Rusya Enerji Bakanı: Batılı devletler hâlâ Rus petrolü satın alıyor

Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarına karşın Batılı ülkelerin Rus enerjisi ithal etmeye devam ettiğini söyledi.

Russia 1 kanalına konuşan Şulginov, bu ülkelerin Rusya'dan enerji tedariki için "yaptırımların etrafından dolaştığını" ifade etti.

Şulginov, Batılı ülkelerin hâlâ Rus petrolü satın alıp almadığına ilişkin soruya, "Bu doğru" yanıtını verdi. Şulginov, bu ülkelerin Rus enerjisini hangi yollardan ithal ettiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

AB ve G7 ülkeleri, Aralık 2022'de Rusya'nın deniz yoluyla taşınan petrol ihracatına dönük yasak getirmişti. Rusya'nın neredeyse tüm petrol ürünlerine dönük ithalatına ilişkin yasak, 5 Şubat tarihinde yürürlüğe girmişti. Bununla birlikte, Rusya'nın dizel ve diğer petrol ürünlerine dönük tavan fiyat uygulaması başlatılmıştı.