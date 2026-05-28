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Rusya duyurdu: 'Kiev'e yönelik saldırı her an gerçekleşebilir'

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Dışişleri Bakanlığı’nın yabancı büyükelçilere Ukrayna'nın başkenti Kiev’i terk etme çağrısının “tamamen ciddi ve bilinçli” yapıldığını belirterek, Kiev’e yönelik olası saldırının her an gerçekleşebileceğini belirtti.

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Dış Haberler

Yayın Tarihi: 28.05.2026 , 19:52

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batılı ülkelerin büyükelçilerine Ukrayna'nın başkenti Kiev’i terk etmeleri yönünde çağrı yapmıştı.

Bunun üzerine Uluslararası Güvenlik Forumu’nda gazetecilere açıklamada bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da Kiev'e yönelik olası saldırının her an gerçekleşebileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Şoygu, Rusya’nın eylemlerinin açık ve şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirterek, şunları ifade etti:

"Bana göre tüm adımlarımız görünürdür. Bunları gösteriyoruz, dahası bazı eylemlerimiz konusunda önceden uyarıda bulunuyoruz. Bu bağlamda, büyükelçilerin Kiev’i terk etmeleri yönündeki uyarı tamamen ciddi ve bilinçlice yapıldı, çünkü saldırı her an gerçekleşebilir."

Ne olmuştu?

Rusya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Starobelsk’teki bir koleje düzenlediği saldırının “sabır taşını çatlatan” bir eşik olduğunu belirtmişti. 

Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna savunma sanayi tesislerine, ayrıca Kiev’deki “karar alma merkezleri” ve komuta noktalarına yönelik sistematik saldırılara başlayacağı ifade edilmişti. 

Bakanlık, yabancı ülkelerin vatandaşlarına ve diplomatik misyon personeline Kiev’i en kısa sürede terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

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