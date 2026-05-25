Kiev’e ağır misilleme: Rusya Oreşnik füzelerini kullandı

Rusya, Kiev ve çevresine gece saatlerinde geniş çaplı hava saldırısı düzenledi. Ukrayna makamları, saldırılarda en az dört kişinin yaşamını yitirdiğini, 80’i aşkın kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev yönetimine göre saldırılarda 90 füze ve 600 insansız hava aracı kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın saldırıda Oreşnik tipi balistik füze kullandığını söyledi. Zelenskiy, füzenin Kiev yakınlarındaki Bila Tserkva’yı hedef aldığını belirtti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, gece boyunca başkentte patlamalar yaşandığını, yangınlar çıktığını ve çok sayıda binada hasar oluştuğunu duyurdu.

Kiev’de konutlar, okullar ve kamu binaları hasar gördü

Ukrayna makamlarına göre saldırılarda Kiev’de konutlar, bazı okullar, işyerleri ve bir metro istasyonunun girişi hasar gördü. Dışişleri Bakanlığı binasında camların kırıldığı, Bağımsızlık Meydanı çevresinde de hasar oluştuğu bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kiev’deki DSÖ ofislerinin de saldırıların ardından düşen parçalar nedeniyle zarar gördüğünü, binanın üçüncü katındaki camların kırıldığını açıkladı. Ghebreyesus, binada başka Birleşmiş Milletler kurumlarının da bulunduğunu ve yaralanan olmadığını belirtti.

Kiev bölgesinde iki kişinin daha öldüğü, Çerkası’da ise bir İHA'nın apartmana çarpması sonucu 11 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Rusya: Askeri hedefler vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıların Ukrayna ordusuna ait komuta-kontrol merkezlerini, hava üslerini ve savunma sanayisi tesislerini hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, Oreşnik sisteminin yanı sıra İskender balistik füzeleri, Kinjal ve Zircon füzeleri, seyir füzeleri ve saldırı İHA'larının kullanıldığını duyurdu.

Moskova, sivil altyapının hedef alınmadığını savundu ve “belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu” bildirdi. Rusya, saldırının Lugansk bölgesindeki Starobelsk’te bir öğretmen okulu yurduna düzenlenen Ukrayna İHA saldırısına yanıt olduğunu belirtti.

Rus yetkililere göre Starobelsk’teki saldırıda çoğu öğrenci 21 kişi öldü, 42 kişi yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi. Ukrayna ise sivilleri hedef almadığını öne sürdü.

Batılı ülkeler Rusya’yı hedef aldı

Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın Oreşnik kullandığına ilişkin açıklamalarının “siyasi korkutma taktiği” ve “nükleer eşiğe oynama” olduğunu ileri sürdü. Almanya, Fransa ve İngiltere’den de Moskova’yı hedef alan açıklamalar geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Oreşnik kullanımını “yeni bir tırmanma” olarak nitelendirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise Moskova’nın sivillere yönelik saldırılarının “zayıflığını gösterdiğini” savundu.

Batılı ülkelerin açıklamalarında Rusya’nın saldırıları “tırmanma” başlığıyla öne çıkarılırken, Ukrayna’nın Rusya içindeki saldırıları ve Lugansk’taki öğrenci yurdu saldırısına ilişkin Moskova’nın iddiaları büyük ölçüde geri planda kaldı. ABD ve Avrupa ülkeleri savaş boyunca Ukrayna’ya askeri, mali ve istihbari destek sağlamayı sürdürüyor.

Ukrayna Rusya’daki petrol sevk istasyonunu vurdu

Ukrayna Güvenlik Servisi SBU, Rusya’nın Vladimir bölgesinde bir petrol pompalama sevk istasyonunu İHA’larla hedef aldığını açıkladı. SBU’ya göre tesis, Moskova ve çevresindeki büyük petrol depolarına ve Şeremetyevo, Domodedovo ile Vnukovo havalimanlarına yakıt aktarımında önemli bir bağlantı noktasıydı.

Saldırının ardından yaklaşık 800 metrekarelik alanda yangın çıktığı bildirildi. Vladimir Bölge Valisi Aleksandr Avdeyev, Kameşkovo yakınlarındaki bir altyapı tesisinde çıkan yangının söndürüldüğünü açıkladı ancak tesisin petrol altyapısıyla bağlantısına ilişkin ayrıntı vermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 14 bölgede 173 Ukrayna uzun menzilli insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Rus yerel yetkililer, Ukrayna’nın sınır bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk altı sivilin öldüğünü açıkladı.

Belarus hattında diplomatik temas

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğü bildirildi. Fransız kaynaklara göre Macron, Lukaşenko’yu Belarus’un Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşına daha fazla dahil olmasının yaratacağı riskler konusunda uyardı.

Belarus, 2022’de savaşın ilk aşamasında Ukrayna’ya yönelik saldırılar için kullanılan ülkelerden biri olmuştu. Minsk yönetimi ayrıca Rusya’nın nükleer kapasiteli Oreşnik sistemine ev sahipliği yapıyor. Rusya ve Belarus 18 Mayıs’ta nükleer tatbikat düzenlemişti.

Karşılıklı saldırılar cephe gerisini büyütüyor

Son saldırılar, savaşın cephe hattının ötesinde büyük kentleri, enerji altyapısını, askeri tesisleri ve sınır bölgelerini de kapsayacak şekilde sürdüğünü gösteriyor. Kiev, Rusya’nın füze ve İHA saldırılarına karşı Batı’dan daha fazla hava savunma sistemi ve yaptırım talep ediyor.

Moskova ise Ukrayna’nın Rusya içindeki saldırılarını ve Batı’nın Kiev’e verdiği askeri desteği savaşın genişlemesinin başlıca nedenleri arasında olduğunu vurguluyor. Batılı ülkeler Rusya’yı “savaşı tırmandırma” ile suçlarken, aynı ülkelerin Ukrayna’ya silah ve istihbarat desteğini sürdürmesi savaşın siyasi boyutundaki çelişkilerden biri olarak öne çıkıyor.