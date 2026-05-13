Putin ‘dünyanın en güçlü füzesi’ dedi: Rusya Sarmat’ı test etti

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.

Rusya, nükleer başlık taşıyabilen yeni kıtalararası balistik füzesi Sarmat’ı test etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’da “Şeytan II” olarak adlandırılan füzeyi “dünyanın en güçlü füzesi” diye niteledi.

Rus devlet televizyonu, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakayev’in salı günü gerçekleştirilen test atışına ilişkin Putin’e bilgi verdiği görüntüleri yayımladı. Moskova, denemeyi “başarılı” olarak duyurdu.

‘Yıl sonunda göreve girecek’

Putin, Sarmat füzesinin yıl sonunda savaş görevine alınacağını söyledi. Füzenin 35 bin kilometreyi aşan menzile sahip olduğunu savunan Putin, Sarmat’ın “mevcut ve gelecekte geliştirilecek tüm füze savunma sistemlerini delebileceğini” öne sürdü.

Putin ayrıca füzenin savaş başlığı kapasitesinin Batı’daki muadillerinden dört kattan fazla olduğunu iddia etti. Reuters, Batılı analistlerin Putin’in bazı teknik iddialarının abartılı olabileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.

Gecikmelerin ardından yeni deneme

Sarmat’ın geliştirilmesine 2011’de başlanmıştı. Füze, Sovyet döneminden kalan yaklaşık 40 Voyevoda füzesinin yerini almak üzere tasarlandı. Sarmat’ın bu testten önce yalnızca bir bilinen başarılı denemesi vardı; 2024’teki bir denemede ise Plesetsk Uzay Üssü’nde büyük bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Putin, Sarmat’ın Voyevoda kadar güçlü olduğunu ancak daha yüksek hassasiyete sahip bulunduğunu söyledi.

Nükleer sınırlama anlaşması bitmişti

Test, ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahları sınırlayan son anlaşma olan New START’ın sona ermesinin ardından geldi. Anlaşma 5 Şubat 2026’da resmen yürürlükten kalktı ve iki ülkenin stratejik nükleer cephanelikleri üzerinde onlarca yıldır süren resmi sınırlama mekanizması ortadan kalktı.

Moskova ve Washington, anlaşmanın hükümlerine uyulmaması konusunda birbirlerini suçlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir anlaşmanın Çin’i de kapsaması gerektiğini savunurken Pekin bu baskıyı reddetmişti.

Rusya nükleer üçlüsünü yeniliyor

Putin, 2000’de iktidara gelmesinden bu yana Rusya’nın Sovyet döneminden kalan nükleer üçlüsünü modernize etmeye çalışıyor. Bu kapsamda kara konuşlu kıtalararası balistik füzeler, nükleer denizaltılar ve nükleer kapasiteye sahip bombardıman uçakları yenileniyor.

Putin, Sarmat’ı ilk kez 2018’de Avangard hipersonik süzülme aracıyla birlikte duyurmuştu. Rusya ayrıca nükleer kapasiteli Oreşnik orta menzilli balistik füzesini de hizmete aldı. Moskova, Oreşnik’in konvansiyonel başlıklı versiyonunu Ukrayna’ya karşı kullandı.

Putin, nükleer başlık taşıyabilen Poseidon sualtı İHA'sı ile minyatür nükleer reaktörle çalışan Burevestnik seyir füzesinin geliştirilmesinde de “son aşamaya” gelindiğini açıkladı. Moskova, bu silah sistemlerinin ABD’nin füze kalkanına karşı “stratejik dengeyi koruma” hamlesi olduğuna işaret ediyor.