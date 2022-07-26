Rusya 'dost ülkelere' vizeleri kaldırıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi, 18 ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırmak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

TürkRus'un haberine göre, Daire Başkanı İvan Volınkin "dost ülkeler" için yeni düzenleme planlandığını belirtti. Söz konusu ülkelerin hangileri olduğunu kısmen ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Malezya, Çin ve Hong Kong ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması bekleniyor. Müzakerelerin devam ettiği devletler arasında Latin Amerika ve Karayip ülkeleri de olduğu aktarıldı.



Söz konusu 18 ülke listesi açıklanmazken, aralarında Türkiye'nin bulunup bulunmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Türkiye'nin Batı yaptırımları sonrası "Rusya'nın dünyaya açılan kapısı" durumuna geldiği, geçmişte iki ülke arasında bir dönem vizesiz rejim uygulandığı, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi seviyede olması sebebiyle, böyle bir uygulama kapsamına Türkiye'nin alınmasının beklenebileceği yorumu yapıldı.