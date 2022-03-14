Rusya: Donetsk'in vurulmasına karşılık Ukrayna'nın silah tesislerini vuracağız

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Donetsk'i Toçka-U füzesiyle vurmasına Ukrayna'nın silah üretimi ve bakımı yapan sınai tesislerine bir dizi saldırı düzenleyerek karşılık vereceklerini açıkladı.

Konaşenkov sözkonusu tesislerde çalışanlara ve bu tesislerin yakınlarında oturanlara bölgeleri terk etme çağrısında bulundu.

Konaşenkov Donetsk'te yerleşim yerine Toçka-U füzesiyle saldırıyı düzenleyenlerin Rusya Savunma Bakanlığı tarafından savaş suçlusu olarak görüldüklerini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada Donetsk'e düzenlenen saldırıda 20 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Şiddetle kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir açıklamaya yaparak Donetsk'e yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

Sputnik'in aktardığına göre açıklamada “Bilindiği gibi, bu tür saldırılar için ülkenin üst düzey yönetiminin onayı gerekiyor. Kiev rejiminin bu korkunç eylemini şiddetle kınıyoruz. Bu, Ukrayna’nın aşırı milliyetçi hükümetinin DHC ve LHC sivillerine yönelik 8 yıldır devam eden savaşı sürdürmeyi amaçladığını gösteriyor” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Kiev, hiçbir suçu olmayan insanlara karşı füze kullanarak Rusya’nın DHC ve LHC’yi korumaya yönelik özel askeri operasyon sırasında aldığı mağlubiyetin intikamını almaya çalışıyor” denildi.