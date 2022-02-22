Rusya: Donetsk ve Lugansk'la yapılan anlaşma 10 yıllık

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko bugün yaptığı açıklamada, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyete (LHC) ile yapılan anlaşmanın 10 yıllığına imzalandığını ve beş yıllık sürelerle uzatma imkanı sağladığını söyledi.

Rudenko açıklamasında, "Sözleşme, beşer yıllık sürelerle otomatik uzatma imkanı ile 10 yıllık bir süre için akdedilir, onaya tabidir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tarafların karşılıklı mutabakatı ile değiştirilebilir ve tamamlanabilir" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nde Rus askeri üslerinin konuşlandırılması hakkında henüz bir görüşme olmadığını, ancak DHC ve LHC ile yapılan anlaşmaların gerektiğinde böyle bir seçenek sağladığını söyledi.

Rudenko, "Şimdiye kadar herhangi bir üs hakkında herhangi bir konuşma olmadı. Ama gerekirse yapacağız, gereken her şey yapılacak. Anlaşma bunu sağlıyor" dedi.

Rudenko, Ukrayna'nın Minsk Anlaşmaları'ndan neredeyse çekildiğini belirterek, "Ukrayna, Minsk Anlaşmaları kapsamındaki taahhütlere rağmen, sivil hedefleri bombalamaya, üçlü temas grubu ve Normandiya formatındaki müzakereleri sabote etmeye devam etti ve aslında bu Minsk anlaşmalarından neredeyse çekildiğini gösteriyor” dedi.