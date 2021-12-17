Rusya Dışişleri: NATO 1997 sınırlarına dönsün

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO hakkında konuştu.

Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO’nun Rusya’ya vermesini istedikleri güvenlik garantileri çerçevesinde ittifakın 1997’deki sınırlarına geri çekilmesinde ısrarcı olacaklarını ifade etti.

Ayrıca Ryabkov, 1997 sınırlarına dönülmesinin kabulü gerçekleşirse, güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelere yarın dahi başlamaya hazır olduklarını belirtti.

Sputnik’te yer alan habere göre, Rusya’nın NATO ile gerçekleştirmek istediği güvenlik görüşmelerinde Moskova’nın müzakerecisi olacak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ülkesinin, NATO’nun askeri tesis ile unsurlarının hepsini 1997’deki sınırlarına geri çekmesini isteyeceklerini ve bunda ısrarcı olacaklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada Ryabkov, “1997 senesindeki sınırlarına geri çekilmesini istedikleri NATO’nun bunu yaparak tam olarak nelerden vazgeçeceği” sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Son seneler içinde sınırlarımızın yakınında beliren tüm (askeri) unsurları belirtmek için haritaları elime alıp bunları bayraklarla ve daireler içine alarak işaretlemem gerekti. (Sınırlarımız yakınında) kimlerin hangi uçaklarla nerelerde uçuş yaptığını, hangi gemilerin geçiş yaptığını da oklarla işaretledim. Bunların hepsinin uzaklaştırılması ve 1997 senesindeki konumlara geri dönülmesi gerekmektedir, bu konudaki pozisyonumuz budur."