Rusya Dışişleri: Finlandiya'nın NATO üyesi olma kararı iyice düşünülmüş bir karar değil

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ülkesinin NATO'ya katılımını öngören yasa taslağını imzalaması sonrası açıklama yapanRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, söz konusu kararın iyice düşünülmemiş bir karar olduğunu ifade etti.

Sputnik'in hbaerine göre; Zaharova, "Bu karar, geniş bir kamuoyu tartışması olmadan ve medyada benzeri görülmemiş bir Rusofobi kampanyasının etkisi altında alındı. Üstelik, bu siyasi kampanyanın arkasında ABD ve bazı NATO müttefiklerinin olduğunu anlıyoruz" dedi.

Rusya'nın Helsinki'nin NATO'ya üyelik kararının yapıcılıktan uzak olduğunu belirttiğini ifade eden Zaharova, "Bir kez daha altını çizmek isterim ki bu, Avrupa'daki siyasi ve askeri durumu kötüleştirecek, Baltık bölgesinin militarize olmasına ve Arktik'te gerilimin tırmanmasına yol açacak" dedi.