Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Pelosi açıklaması: Açık bir provokasyon

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin 'ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olduğunu' ifade etti.

Sputnik'in haberine göre bakanlık açıklamasında “2 Ağustos tarihinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'a geldi. Bu ziyareti, ABD'nin Çin'i kapsamlı çevrelemeye yönelik saldırgan çizgisinin ruhuna uygun açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Washington'u bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği baltalayan eylemlerden kaçınmaya ve artık Amerikan hegemonyasına yer olmayan yeni jeopolitik gerçekliği tanımaya çağırıyoruz.”