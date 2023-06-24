Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden Wagner açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Wagner'in ayaklanma girişimine ilişkin açıklamalar yaptı. Zaharova Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, şu anda asıl önemli olanın birlik olmak olduğunu ifade etti.

Sputnik'teki habere göre Zaharova, "Bir başkomutanımız var. İki değil, üç değil. Herkesi birlik olmaya çağırdı. Şimdi asıl mesele bu. Hepimizin her şeye karşı kendi tutumu var. Ancak tarihte, kişinin kişisel özelini ertelemesi gereken anlar var. Yüzde 100 haklı olduğunu düşünüyorsan bile. Neden? Çünkü şimdi birlik olmazsak, herkes kendisini düşünecek olursa ya da durumu kendine göre değerlendirecek olursa, artık hiçbir şeyin önemi kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Düşmanın ülkede iç çekişme beklediğini belirten Zaharova, “Ama ona yenik düşersek, uğruna yaşadığımız ve savaştığımız her şey boşa gidecek. Birleşin. Siz kardeşsiniz. Kişilerin çıkarlarını değil, hepimizin çıkarlarını savunuyorsunuz. Kocaman ailenizi koruyorsunuz. Ve her zaman inandığımız ve desteklediğimiz gibi size inanıyoruz” ifadelerini kullandı.