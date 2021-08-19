Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin askerlerini Libya'dan çekmeyi reddettiğini söyleyemem

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla Menguş'la görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Lavrov, basın toplantısında Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, bir soru karşısında, "Türkiye'nin (askerlerini Libya’dan çekmeyi) reddettiğini, diğer tarafların ise kendi varlıklarını kabul etmediğini söylemezdim. Zira bu konu, 'Berlin 2' konferansında tartışıldı. Nihai belgede yer aldı. Evet, Türkiye yorum beyanında bulundu. Ancak bundan dolayı Berlin konferansının kararları değişmedi. Üstelik 15 veya 14 Ağustos'ta 5+5 Ortak Askeri Komite, statülerinden bağımsız olarak istisnasız tüm yabancı silahlı oluşumların çekilmesine ilişkin hedefi çok açık bir şekilde doğruladı" dedi.

'Moskova ve Trablus yabancı askerlerin Libya'dan çıkarılmasını destekliyor'

Lavrov, Moskova ve Trablus'un istisnasız tüm yabancı askerlerin Libya topraklarından çıkarılmasını desteklediğini söyledi.

Lavrov, "5+5 Ortak Askeri Komite kapsamında alınan kararların Rusya tarafından desteklendiğini teyit ettik. Beş gün önce komite toplantısında alınan, istisnasız tüm yabancı askerlerin Libya topraklarından çıkarılması gerektiğine dair karar da dahil" ifadelerini kullandı.