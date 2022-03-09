Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Antalya'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da daha sonra Antalya'ya geldi. Ayrı otellerde kalacak heyetler, görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de buluşacak.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Kuleba yarın burada üçlü toplantı gerçekleştirecek.

Zirveyi 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.

Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önlemler alındı.

Ukrayna heyeti ise yine Belek'te farklı bir otelde konaklayacak.

Diplomasi trafiği

Yarın ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Öte yandan 11-13 Mart'ta düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.

13 Mart'ta ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İstanbul’da Vahdettin Sarayı’nda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. 14 Mart'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ankara’yı ziyaret edecek.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak liderler ise şöyle: