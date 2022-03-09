Erdoğan ile Herzog'dan ortak basın toplantısı: 'Müşterek hedefimiz...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan "İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır" dedi ve savunma ve enerji alanında işbirliği mesajı verdi. Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı'nın yakın zamanda İsrail'i ziyaret edeceğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da Erdoğan'a daveti için teşekkür etti. Herzog Nâzım Hikmet'in "Yaşamaya Dair" şiirini alıntıladığı konuşmasında "Biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek, güven ve saygı yoluna çıkmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinden anlaşmak zorundayız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"- Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

- İsrail'le müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkara dayalı, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır.

- Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir.

- Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir.

- Başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere muhtelif alanlarda işbirliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz özellikle önem taşıyor. Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın artış göstermiştir. 2022'de bu rakamı 10 milyar dolara çıkaracağımıza inanıyorum.

'Savunma sanayi alanında işbirliği'

- Bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

- Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz.

- Türkiye İhracatçılar Meclisimizin organizasyonuyla 90 kişilik heyetimiz İsrail'de verimli temaslarda bulundu. İşbirliğimizi daha da ilerleteceğiz

- İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a, bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim.

- Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim.

- Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönelik yaklaşımlarımızı bir kez daha tekrarladım.

- Önümüzdeki dönemin ikili ilişkiler konusunda bölgesel işbirliği açısından yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum.

- Görüşmemizde Ukrayna ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk.

Çavuşoğlu ve Dönmez İsrail'e gidecek

- Özellikle Dışişleri Bakanımızın bu ziyaretin ardından Filistin ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini de önemsiyorum. Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki işbirliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır diye düşünüyorum.

- Şu anda bizim elimizde 4 tane sondaj gemisi var. 2 tane sismik araştırma gemimiz var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu önemli ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Herzog: İsrail ve Türkiye çarpıcı bir işbirliği yapabilir

Daha sonra sözü alan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, şu ifadeleri kullandı:

"- Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi ziyarete davet ettiğiniz için biraz önce sona eren verimli toplantımız için teşekkür ederim. Benim buradaki ziyaretim İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz diyaloğun devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinde çok önemli bir andır.

- Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin temellerini atmaktır. Halklarımız arasında ilişkilerimiz çok eskidir. Güçlü tarihi, dini, kültürel kökleri vardır. Çok sayıda kadın erkek, lider, haham, şair, tüccar ve girişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki yahudi tarihinin geçmişinin sadece bir parçasıdır.

- İlişkilerimiz son zamanlarda ne yazık ki bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki karşılıklı saygı temellerinde incelenip bölgesel ve küresel duyarlılıkla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırıldığı bölgeyi çarpıcı bir işbirliğini yapabilir ve yapmalıdır.

- Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. Zikrettiğiniz diyaloğun devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız.

- Modern çağın en büyük Türk şairinden biri olan Nâzım Hikmet, Yaşamaya Dair adlı şiirinde şu satırları yazmıştır:

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

Yetmişinde bile, meselâ, zeytin dikeceksin,

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

Yaşamak yani ağır bastığından.

Bugün şairin dediği gibiyiz. Biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek, güven ve saygı yoluna çıkmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinden anlaşmak zorundayız. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelik çözmeye çalışacağız.

- Hem sizin milletiniz ve hem de benim milletim Allah'a inananların babası olan Hz. İbrahim'in çocuklarıyız. İnanıyorum ki siz ve ben aslında burada hepimizin anladığı bir şeyi kanıtlıyoruz. Aramızda iyi bir ortaklık, komşuluk hepimiz için önemlidir. Hepimiz, tüm dinlerin mensupları Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanlar yan yana, barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız.

- Bölgede istikrar, barış ve güvenliği tesis etmemiz için birlikte çalışmamızı diliyorum. Hükümetimiz de her zaman inanç hürriyetini koruyan bir hükümettir. Son haftalarda bir kez daha savaşların ne kadar kötü olduğunu, buna karşılık istikrarlı bir dünya düzenin, ülkeler ve halklar arasında köprüler kurmanın önemli olduğunu gördük.

- Ukrayna'daki savaş çok kan dökülmesine neden olmaktadır, insani felakettir. Ayrıca yarın ülkenizde yapılacak olan önemli zirveye vesile olan çabalarınızı çok takdir ediyorum.

- Bugünlerde biz bütün dünyaya başka bir yön seçtiğimizi belirtmek istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum.

- Dua ediyorum ki Tanrı yanımızda olsun ve yeni yolumuzda bize rehberlik etsin."

Öte yandan İHA'nın haberine göre Erdoğan ve Herzog'un duyurduğu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun İsrail'e yapacağı ziyaretin 3 Nisan'da gerçekleşmesi bekleniyor.