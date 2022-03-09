Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyaretine dair yeni bir açıklama yaptı.

Sözcü Zaharova, Dışişleri Bakanı Lavrov'un Uluslararası Diplomatik Forumu için bugün Antalya'ya gideceğini ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmesinin burada gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi.

Kuleba-Lavrov görüşmesi yarın

Lavrov-Kuleba görüşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyondan bu yana ikili arasındaki ilk görüşme olacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer alacağı görüşmenin yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. (İHA)