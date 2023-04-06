Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov’un Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceği belirtildi.

Ukrayna’daki durum görüşmelerde ele alınacak

Açıklamada, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Ukrayna, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Karadeniz bölgesindeki durumu görüşeceği ifade edildi.

Açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna krizindeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunacak, Kiev'in, Rusya'nın çıkarlarını ve endişelerini dikkate alması şartıyla mümkün olacak şekilde çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesinin ilkelerini ve yollarını müzakere edecek” bilgisi paylaşıldı.

Tahıl Koridoru Anlaşmasının uygulanması konuşulacak

Rus tarafının “iyi niyet göstergesi olarak” 60 gün süresini uzattığı Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uygulanmasıyla ilgili görüşme yapılacağı belirtilen açıklamada, “Özellikle, Türk ortaklarımızın yardımıyla, sadece Ukrayna tahılının dünya pazarlarına arzı açısından değil, aynı zamanda uluslararası ekonomik operatörlerin Rus tarım ürünlerine ve gübrelerine erişiminin engellenmemesi açısından bu anlaşmaların kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesi konusu da gündemde

Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Lavrov ve Çavuşoğlu’nun Moskova’da başlatılan Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi görüşmelerini ele alacağı kaydedilerek, İran'ın Astana sürecinin garantör ülkesi olarak dörtlü formata katılımıyla Ankara ve Şam'a yardım sağlanmasına yönelik adımlara değinileceği ifade edildi.

'Güney Kafkasya’daki durum üzerinde çalışılacak'

Açıklamada, görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden başlaması, ulaşım bağlantılarının ve iletişimin sağlanması, bölgenin çatışma sonrası yeniden inşası dahil Güney Kafkasya’da işbirliğinin derinleştirilmesi konularının ayrıntılı olarak çalışılacağı bildirildi.

'Enerji sektöründeki stratejik projeler ele alınacak'

Enerji sektöründe işbirliğinin de ele alınacağı ifade edilen açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşası ve Türk Akımı doğal gaz boru hattının işletilmesi gibi stratejik projelerdeki ortak çalışmalara değinileceği belirtildi.

Açıklamada, nisan sonunda Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesine nükleer yakıtın yükleneceği anımsatıldı.

Turizm de gündemde olacak

Lavrov ve Çavuşoğlu’nun, yeni turizm sezonunun arifesinde Türkiye'deki Rusların kapsamlı güvenliğini sağlama konularını görüşeceği aktarılan açıklamada, “Toplantının, Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin daha da geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamasını umuyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)