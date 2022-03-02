Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı: NATO'yla doğrudan çatışma tehdidi var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Ukrayna'ya yönelik askeri harekat sonrası Moskova'ya artan baskıyı değerlendirdi.

Rossiya-24 televizyonuna konuşan Gruşko, Rusya-NATO ilişkilerinin geleceğine ilişkin soruya, "İlişkilerin ne yönde değişeceğini söylemek güç. Fakat ilişkilerin eskisi gibi olamayacağı açık" yanıtını verdi.

RT'nin geçtiği habere göre Gruşko Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma tehlikesi olduğunu belirtti. Gruşko bunu önlemek için NATO'nun "sağduyusu"nu hesaba kattıklarını ifade etti.