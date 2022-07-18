Rusya Dış Politika Danışmanı: Ukrayna'nın tahıl ihracatı Erdoğan ile görüşülecek

Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında İran'ın başkenti Tahran'da yarın gerçekleşmesi planlanan üçlü zirveyle ilgili açıklamada bulundu.

Rusya Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, üçlü zirvenin yanı sıra Erdoğan ve Putin arasında ikili görüşmenin de yapılacağına işaret ederek, "Rusya ve Türkiye, 2019 muhtırasına uygun olarak Suriye'nin kuzeydoğusundaki çatışmaların sona erdirilmesinin garantörüdür. Herkes ABD'nin Fırat'ın doğu bölgesindeki istikrarı bozan faaliyetlerini biliyor. Bilindiği gibi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu normalleştirmek için 2018 tarihli Rusya-Türkiye Soçi muhtırasının ve buna 2020 yılına ait ek protokolün uygulanmasına devam edilmektedir. Rus ve Türk askeri personeli bu bölgede ortak devriyeyi sürdürüyor” dedi.

“ABD ve müttefikleri, Suriye'ye insani yardım sağlama konusunu politize etmeye devam ediyor” ifadelerini kullanan Uşakov, “Genel olarak sınır ötesi mekanizmanın uluslararası insancıl hukuku ve en önemlisi Suriye'nin egemenliğini ihlal ettiği için kısıtlanması gereken geçici ve acil bir önlem olduğuna inanıyoruz. Başkanlar insani durumları ayrıntılı olarak ele alacak" diye konuştu.

Erdoğan ve Putin arasında Ukrayna hakkında da görüşüleceğini aktaran Uşakov, "Ukrayna'nın tahıl ihracatı Erdoğan ile görüşülecek. Halihazırda bu konu üzerinde çalışıyoruz. Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için halihazırda çabalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin durduğunu hatırlatan Uşakov, "İstanbul Anlaşması'nın askıya alınmasının ardından Ukrayna ile temaslar sürdürülmüyor. Kiev ve batılı ülkelerin müzakerelere ilgisi bulunmuyor" dedi. (İHA)