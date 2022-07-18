Borrell: Ukrayna tahılı anlaşmasının sonuçlanacağını umuyorum

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılacağını umuyorum" dedi.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'nın da sabah oturumuna katılarak özellikle tahıl ihracatıyla ilgili bilgi vereceğini aktaran Borrell, bu hafta Türkiye'de yapılacak görüşmelerle ilgili bir soruya, "Bu hafta Odessa ve diğer limanlar üzerindeki blokajın kaldırılması için bir anlaşmaya varılmasının mümkün olacağını umuyorum. On binlerce insanın hayatı bu anlaşmaya bağlı. Bu diplomatik bir oyun değil, bu pek çok insan için ölüm kalım meselesi" yanıtını verdi.