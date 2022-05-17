Rusya Dış İstihbarat Başkanlığı: ABD Ukrayna'daki savaşa IŞİD'i de dahil etti

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu Şefi Sergey İvanov, Suriye'de Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden yaklaşık 60 IŞİD militanının ABD istihbarat servislerinin katılımıyla Ukrayna'da savaşmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere İvanov, "Nisan ayında ABD istihbarat servislerinin katılımıyla Suriyeli Kürtlerin kontrolündeki cezaevlerinden 20-25 yaşlarındaki yaklaşık 60 IŞİD militanı salıverildi. Daha sonra bu kişiler, Ukrayna topraklarına gönderilmek üzere savaş eğitiminden geçmek amacıyla Suriye'nin Ürdün ve Irak sınırında bulunan ABD'nin Tanf askeri üssüne götürüldü" dedi.

ABD'nin IŞİD de dahil uluslararası terör örgütlerinin üyelerini bile Ukrayna'daki silahlı faaliyetlere katılmaları için paralı asker olarak kullandığına dair bilgiye sahip olduklarını vurgulayan İvanov, cihatçılardan oluşan özel birliklerin Suriye ve Ukrayna'da Rusya ordusuna karşı sabotaj eylemleri de dahil çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek üzere eğitildiğinin altını çizdi.

İvanov, Suriye'deki ABD üssü Tanf'ın 'terörist aktarma merkezi' haline geldiğini ve bu üste ABD'ye sadık militanlara Ukrayna'ya gönderilmek üzere eğitim verildiğini kaydetti.

ABD'nin jeopolitik hedeflerine ulaşmak için uluslararası terör örgütlerine sponsor olmak da dahil her türlü aracı kullanmaya hazır olduğunun da altını çizen İvanov, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu faaliyetlerin Avrupalı müttefiklerinin güvenliği ve ABD'lilerin hayatları için oluşturduğu tehditleri görmezden geldiğini ekledi.