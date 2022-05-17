Azovstal tesislerindeki tüm birlikler teslim oldu

Ukrayna'nın güneyinde yer alan Mariupol kentindeki Azovstal demir-çelik tesislerinde Ukraynalı askerlerin ve neo-Nazi Azov Taburlarının haftalardır süren direnişi sona erdi.

Ukrayna devlet ajansı Ukrinform'un aktardığına göre, tesislerde bulunan birliklerin komutanları, en yüksek askeri komutanlıktan “personelin hayatını kurtarma” emri aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodemir Zelenskiy, Kremlin'in "toplu teslimiyet" olarak adlandırdığı tahliye operasyonuna ilişkin "Ukrayna'nın bu kahramanlara hayatta ihtiyacı var" dedi.

Teslim olan ve tesislerden tahliye edilen birliklerin, Rusya'nın denetimindeki bölgelere götürüldüğü bildirildi. Ukrayna'nın Rusya'ya esir değişimi prosedürüne göre ağır yaralı Azovstal savaşçılarını Rus savaş esirleri ile değiştirmeyi teklif ettiği de kaydedildi.