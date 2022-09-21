Rusya 'daha sert yaptırımlara' hazırlanıyor: 5 senaryo

Rusya hükümeti, Batılı ülkelerin uyguladığı ve bundan sonra uygulayabileceği yeni yaptırımların seyri ile ilgili 5 olası senaryo hazırladı.

Vedomosti gazetesi 30 Ağustos'ta Başbakan Mişustin başkanlığında ele alınan risk senaryolarını şu şekilde sıralıyor:



- Rusya vatandaşlarının uluslararası hareketlerine sınırlama getirilmesi,

- Hasım ülke listesinin genişlemesi,

- İkincil yaptırımların kuvvetlenmesi,

- Enerji kaynakları ihracına ilave sınırlamalar getirilmesi,

- Yaptırıma tabi şirketler ve satın alınmasına yasak getirilen ürün ve teknoloji listelerinin genişlemesi.



Gazeteye konuşan hükümet kaynakları, Batının özellikle Asyalı ortakları ve Avrasya Ekonomik Komisyonu'na üye ülkelerden bazılarını yanına çekerek Rusya'nın etrafındaki blokajı arttırmasından endişe ediyor.