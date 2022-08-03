Rusya: Dağlık Karabağ'da ateşkes ihlal edildi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde gerilimin arttığı, Sarıbaba tepesi alanında ateşkes rejiminin Azerbaycan ordusu tarafından ihlal edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal ettiği belirtilerek, "Birliğin sorumluluk bölgesindeki durum ağırlaşıyor. Kırkkız tepesi bölgesinde, ateşkes rejimi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ihlal edildi. Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte Rus barışı koruma birliğinin komutanlığı durumu istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor" denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düzenlenen harekâtla Dağlık Karabağ'da bir dizi tepenin ele geçirildiğini açıklamıştı. Dağlık Karabağ'dan bugün yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğü, 14 askerinse yaralandığı belirtilmişti.