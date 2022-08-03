Azerbaycan Dağlık Karabağ'da bir dizi tepeyi ele geçirdiğini açıkladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'dan açılan ateşe cevaben özel harekat düzenlendiğini ve bunun sonucunda bir dizi hakim tepenin ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Azerbaycan topraklarında Rus barış gücü birliklerinin geçici olarak konuşlandığı bölgede bulunan Ermeni yasadışı silahlı oluşumlarının üyeleri, terör ve provokasyonu eylemi gerçekleştirdi ve Azeri asker Anar Kazımov hayatını kaybetti. Bunun yanında Gırhgız tepesini ele geçirme ve orada mevzi kurma girişiminde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

Bu girişimlerin üzerine Azerbaycan ordusunun 'İntikam' adlı misilleme harekatı düzenlediğini bildiren bakanlık, bunun sonucunda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Gırhgız tepesini ve ayrıca Karabağ sırtı boyunca bir dizi tepeyi kontrolü altına aldığını söyledi.

Dağlık Karabağ'dan bugün yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğü, 14 askerinse yaralandığı belirtilmişti.