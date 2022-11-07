Rusya-Çin ticareti son 10 ayda yüzde 33 büyüdü

Rusya ve Çin arasındaki ticaret bu yılın ilk 10 ayında, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 33 büyüyerek 153 milyar 938 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sputnik'in Çin Gümrük Genel İdaresi’nin verilerine dayandırdığı haberine göre; Ocak-Ekim ayında Çin’den Rusya’ya 59 milyar 596 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Aynı dönemde Çin’in Rusya’dan ithalatı 94 milyar 342 milyon dolarla yüzde 49,9 artış sergiledi.

Ekim ayında, Rusya-Çin ticareti 17 milyar 630 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çin’in Rusya’dan ithalatı 7 milyar 400 milyon dolar, Çin’in Rusya’ya ihracatı da 10 milyar 230 milyon dolar oldu.

Çin’in Rusya’dan ithalatının büyük kısmını petrol, doğalgaz ve kömür oluşturdu. Rusya ayrıca Çin’e bakır ve bakır cevheri, kereste, yakıt ve deniz ürünleri tedarik ediyor.

İki ülkenin 2022’de ticareti 200 milyar dolara ulaştırmayı hedeflendiği bildirildi.