Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait savaş uçakları ve gemileri görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, ada çevresinde Çin'e ait 63 savaş uçağı ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaklardan 28'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 3 uçağın ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada, Ada çevresinde tespit edilen hava ve deniz araçlarının elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi. (AA)