Rusya çatışmaların merkezindeki Mariupol'deki son durumu açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının ardından kilit kentlerden biri olan ve çatışmaların merkezi olan Mariupol'deki son duruma dair bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus ordusunun desteğiyle Mariupol banliyölerindeki neredeyse tüm neo-Nazi atış noktalarının DPR kuvvetleri tarafından tahrip edildiğini" açıkladı.

Açıklamada, "özel kuvvetlerin konutlarda neo-Nazilerin ana kuvvetlerini tasfiye ettiğini" ifade edildi.

"Bugün saat 15.00'ten itibaren sivillerin çıkışı için insani koridorların açılması sonrası neo-Naziler tarafından rehin tutulan nüfusun toplu tahliyesinin başlatılmasını mümkün oldu" denilen açıklamada, kente insani yardım konvoyu gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, "İlk konvoy Mariupol'a ulaştı ve bebek maması da dahil olmak üzere 450 ton ilaç, temel ihtiyaç maddesi ve yiyecek teslim etti" denildi.