Rusya Büyükelçisi'nden TRT şikâyeti

Erkhov, TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerini ziyaretinde Türkiye’deki savaşa ait yayınlara tepki gösterdi. Büyükelçi Erkhov’un özellikle TRT’nin üzerinde durduğu belirtildi.

Önceki gün Meclis’e bir ziyaret gerçekleştiren Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleriyle bir araya geldi. Erkhov’un ziyarette, “Türkiye’ye yönelik aba altından sopa gösterdiği” iddia edildi.

‘Yayınlar, Ukrayna yanlısı...’

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Erkhov parlamenterlerle yaptığı görüşmede “Türk basınından yakındı”.

Rusya ile Ukrayna arasındaki duruma ilişkin Türk televizyon ve gazetelerinde yanlı yayınların yapıldığını ima eden Erkhov, yetkililere, “Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki durumda tarafsızdır. Ancak yayınlar, Ukrayna yanlısı” ifadelerini kullanırken, “TRT’nin yayınlarını da örnek gösterdiği” öğrenildi.

Erkhov’un, “TRT’nin bir devlet kanalı olması nedeniyle AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ve iktidardan ‘bağımsız yayın yapamayacağı’ imasında bulunduğu” da öne sürüldü.

‘Türk ekonomisine turizm uyarısı...’

Öte yandan parlamenterlerle yapılan görüşmede Büyükelçi Erkhov’un, Rusya’nın Avrupa’daki büyükelçiliklerinde “güvenlik sorunu yaşandığını” da aktardığı kaydedildi.

Avrupa’daki pek çok ülkedeki büyükelçilerin ailelerini “Rusya’ya gönderdiği” bilgisini paylaşan Erkhov’un, Türk yetkililere, “Türkiye’de de böyle bir kaygı yaşanmaması için gerekli adımların atılması ricasında bulunduğu” belirtilirken un ayrıca Türk ekonomisine ilişkin “turizm” vurgusunda bulunduğu da ifade edildi.

Rus Büyükelçi, Türkiye’nin turizmdeki ana pazarlarını Rusya’nın oluşturduğunu ve Türkiye’nin “her yıl milyonlarca Rus turisti ülkesinde ağırladığını” ancak Ukrayna ile yaşanan durumdan ötürü “bu yılki rezervasyonların eskisi gibi olamayacağı” uyarısında bulunduğu da not edildi.